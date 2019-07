Abbattimento Tangenziale Est, c'è l'inizio lavori: dopo vent'anni è festa a Tiburtina

Lavori per l'abbattimento della Tangenziale Est al via. Dopo la trepidante attesa degli ultimi mesi, tra verifiche propedeutiche alla firma del contratto e consegna dei lavori alla ditta vincitrice dell'appalto, il countdown per la demolizione della sopraelevata che corre lungo stazione Tiburtina è arrivato allo 'zero'.

Inizio lavori abbattimento della Tangenziale Est

Del cantiere per l'abbattimento della Tangenziale Est c'è l'inizio lavori. Così i residenti della zona festeggiano davanti al cartello del Dipartimento SIMU, quello relativo al "primo stralcio del primo lotto funzionale del piazzale Ovest Stazione Tiburtina" per la demolizione della sopraelevata di Circonvallazione Nomentana.

Una sorta di pellegrinaggio continuo quello degli abitanti vicino alla stazione Cotral di via Pietro l'Eremita, tutti stupiti da quell'indicazione che li attendono tempo. Intorno poco più che qualche divieto di sosta. 'Inzio lavori: 11/07/2019' - la scritta che fa sognare.

Abbattimento Tangenziale Est: un'attesa lunga vent'anni

Sì perchè, inserito nel piano di assetto della stazione definito con un accordo di programma del 2000, l'abbattimento della Tangenziale Est è una vicenda che si trascina da quasi vent'anni. L'ultima volta ci aveva provato nel 2015 l'ex sindaco Ignazio Marino che però aveva bloccato tutto per valutare l'ipotesi di realizzarci un parco urbano, poi lo stanziamento della Giunta Raggi di 9,9 milioni di euro nel luglio del 2017.

Tangenziale Est: 450 giorni per smantellare la sopraelevata

Da li la progettazione, la gara, gli adempimenti burocratici e gli annunci fino alla consegna del cantiere per lo smantellamento di quella parte di Tangenziale Est. A dove venir giù i 460 metri di cemento grigio che corrono accanto a stazione Tiburtina, i pilastri che li sorreggono e le rampe. Importo dei lavori poco meno di 7milioni e 600mila euro, tempo stimato: 450 giorni con dodici fasi di cantiere previste.

Abbattimento Tangenziale Est: festa a Tiburtina

La prima, dopo l'installazione delle parti comuni, è imminente. Così i residenti di stazione Tiburtina, che per il post abbattimento sognano un quartiere green e ciclabile con tanto di progetto già presentato in Campidoglio sostenuto da 8mila firme, lanciano la festa.

"Per stazione Tiburtina è una giornata storica: dopo decenni di mobilitazioni dei residenti sono finalmente partiti i lavori di demolizione della sopraelevata" - scrive il Comitato con tanto di invito a party e brindisi "di quartiere" in programma giovedì 18 luglio dalle ore 18.30 in Circonvallazione Nomentana 568.

Piano chiusura strade e deviazioni bus

Nel mentre della fase preparatoria ancora nessuna notizia sul piano di chiusura strade ed eventuali deviazioni bus: "E' qualcosa che deve partire dal Dipartimento e dalla Polizia Locale, noi come municipio abbiamo chiesto di essere informati e resi partecipi per limitare al massimo i disagi per i residenti e per l'intero quadrante" - ha dettto la presidente della commissione lavori pubblici di via Dire Daua, Valentina Caracciolo.