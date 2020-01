Tiburtina, residenti contro il progetto del Comune: "No allo sterminio degli alberi"

“Tiburtina dice no allo sterminio degli alberi”. Mentre le ruspe proseguono a ritmi serrati l’abbattimento della Tangenziale liberando da cemento e grigio il panorama di via Teodorico e via Lorenzo il Magnifico, il quartiere si mobilita in difesa del verde.

Abbattimento Tangenziale: Tiburtina contro lo “sterminio degli alberi”

Al centro delle contestazioni il progetto del Comune per la riqualificazione del piazzale prevista dopo la demolizione della sopraelevata che corre lungo l’importante stazione ferroviaria.

“Nel progetto di presunta riqualificazione viene previsto lo sterminio di quasi tutti gli alberi presenti in zona e per indolcire la pillola viene previsto di piantarne degli altri, come se togliere un albero secolare si può compensare con la piantumazione di un nuovo alberello: nuovi alberelli che nella Roma di oggi abbiamo già visto quanto poco possono durare” – ha fatto notare il Comitato Cittadini Stazione Tiburtina.

Il progetto “green” dei residenti nel cassetto

Vogliono salvare gli alberi i residenti che per la rinascita del quadrante avevano presentato un loro progetto: una “rivoluzione” green e ciclabile per l’intero quadrante con un anello verde, bosco urbano davanti alla stazione e passeggiata architettonica. Tutto rimasto nei cassetti del Campidoglio nonostante le 8mila firme a supporto.

“Chiediamo di bloccare e bocciare il progetto approvato dalla Conferenza dei servizi relativo alla nuova sistemazione delle aree superficiali dell'area antistante alla Stazione Tiburtina che prevede tra la Fase 1 e la Fase 2 lo sterminio di decine di alberi secolari e in buona salute presenti in zona senza avere alla base di questa decisione interessi collettivi importanti da giustificarne l'eliminazione” – scrivono Comitato Cittadini Stazione Tiburtina, Associazione Rinascita Tiburtina e CittadinanzAttiva Nomentano lanciando la petizione online.

La petizione di Tiburtina contro l’abbattimento degli alberi

“Nonostante il progetto preveda comunque la piantumazione di nuovi alberi la piantumazione di nuovi alberelli non può mai compensare l'abbattimento di alberi secolari e in buona salute. Qualsiasi intervento urbanistico – sottolineano - non può che prevedere il patrimonio verde come cuore di ogni possibile intervento di riqualificazione”.