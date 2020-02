Municipio II: strappata dal muro la bandiera del Pd al circolo Italia Lanciani

Un'amara sorpresa ha accolto i militanti del partito democratico nella mattina di domenica, in via Catanzaro quando al loro arrivo hanno trovato distrutto un pezzo di muro e rimossa la bandiera collocata sopra la porta del Circolo Italia Lanciani.

In via Catanzaro è arrivato il segretario PD Roma, Andrea Casu che insieme ad altri militanti del partito ha provveduto a ripristinare l'installazione della bandiera: "Tutto il partito democratico è al fianco dei democratici e delle democratiche del II Municipio per reagire insieme a quanto avvenuto. Abbiamo già rimesso a posto la bandiera, nessuno fermerà mai la grande comunità politica del Partito Democratico" ha detto .

"Non è la prima volta che si verificano atti vandalici presso questa sede - ha spiegato a Roma Today Casu - La bandiera è già stata strappata altre volte ma senza creare danni al muro come invece avvenuto stamattina. Altre anche le occasioni in cui davanti la sede del partito sono stati trovati sacchi di spazzatura". La bandiera è stata rimessa al suo posto nel giro di poche ore.

Allertate le forze dell'ordine in via Catanzaro sono quindi arrivati i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Bologna che al momento non escludono nessuna ipotesi. Accertamenti in corso da parte dei Militari dell'Arma.