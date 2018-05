Un rifugio anti aereo vicino a piazza Bologna: la scoperta durante i lavori per una perdita d'acqua

C'è ancora una scritta che indica il gabinetto. Le sei stanze, in cemento armato con intercapedine isolante, sono in ottime condizioni. Sei ambienti dimenticati di un mini rifugio anti aereo privato che ha offerto riparo a un centinaio di cittadini, scoperto sotto un condominio nei pressi di piazza Bologna, durante banali lavori in cantina per verificare una perdita d'acqua.

Sul posto, a certificare l'origine degli spazi e a raccogliere tutta la documentazione necessaria a un'accurata classificazione, gli esperti di bunker di Sotterranei di Roma, un gruppo di ricerche speleo archeologiche che nel tempo ha mappato l'intera città.

"Parliamo di un rifugio di caseggiato che risale agli anni '40, quando sono stati costruiti quei palazzi" spiega Lorenzo Grassi. "Ne abbiamo trovati tanti nei quartieri più signorili di Roma. Questo però è particolarmente ben conservato". Già, perché i rifugi privati avevano un costo considerevole, e se anche per le leggi vigenti negli anni della Seconda Guerra Mondiale erano obbligatori, solo i più ricchi potevano permetterseli. Così li troviamo nei sotterranei dei condomini dei Parioli, della Camilluccia, del Flaminio. Piccoli tesori nascosti di un tempo dimenticato.

"Ce non sono decine di migliaia nei sotterranei di Roma" spiega Grassi. Molti però sono stati riutilizzati. Ci si possono trovare garage, cantine, sale prove di gruppi musicali che approfittano dell'insonorizzazione naturale delle vecchie mura. Minuscoli giacigli se confrontati con i grandi bunker pubblici costruiti dallo Stato. Ma ugualmente affascinanti, pezzi dimenticati della città che fu.