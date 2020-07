La crisi irreversibile in una Tiburtina deserta: chiude l’edicola della stazione

Serranda abbassata e un grande cartello giallo per ringraziare e salutare la clientela che negli anni è passata di li a comprare giornali e riviste: ha chiuso l’edicola del piazzale interno di Stazione Tiburtina.

Ha chiuso l’edicola di Stazione Tiburtina

La crisi che investe il settore non ha risparmiato nemmeno il giornalaio nel cuore di uno degli snodi più importanti della Capitale: l’edicola di stazione Tiburtina ha chiuso, resta solo la “gemella” all’esterno davanti al capolinea dei bus Atac.

“L’edicola della stazione di Roma Tiburtina e tutto il personale ringrazia di cuore tutta la gentile clientela per la fiducia dimostrata in tutti questi anni e anche se, a malincuore, per causa di forza maggiore, comunichiamo la chiusura totale dell’esercizio, resteremo comunque operativi con tutti i nostri servizi offerti sino ad oggi - si legge nel cartello affisso sulla serranda ormai abbassata - nel nostro locale sito piano terra”.

L’edicola di Tiburtina chiusa: resta solo la “gemella”

E’ li che troviamo Alessia e Luciana, titolari dell’attività insieme al fratello. “I costi di gestione di un’edicola sono ormai insostenibili, figurarsi in una stazione. E poi basta guardarsi intorno: c’è il deserto” - commentano le due donne incorniciate tra giornali, riviste, libri e gratta e vinci. Più in la i frigoriferi con le bevande al fresco e qualche gadget: nemmeno il guardare oltre l’editoria ha salvato l’altra attività. La loro come molte altre: a Roma, in base ai dati dell’Usiagi-Ugl, chiudono sei edicole al giorno. Circa 350 quelle “sparite” negli ultimi cinque anni.

“Il lockdown c’entra ma fino a un certo punto, diciamo che ci ha dato la mazzata finale. La crisi è viscerale: siamo stati uccisi dall’online e da tutte le promozioni sugli abbonamenti a giornali web. Senza aiuti e provvedimenti seri è difficile che attività come la nostra possano sopravvivere”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.