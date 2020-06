Demolizione Tangenziale est: gli escavatori si spostano su Circonvallazione Nomentana

Operai e ruspe al lavoro in zona Tiburtina. Dopo la demolizione della Tangenziale Est, nello specifico i circa 500 metri di sopraelevata che correvano lungo la stazione, gli interventi proseguono sul tratto della Circonvallazione Nomentana, tra via Lorenzo il Magnifico e via Teodorico. Escavatori in funzione davanti alle abitazioni e in direzione di via Livorno.

Abbattimento Tangenziale Est: lavori su Circonvallazione Nomentana

“Il progetto prevede una ricostruzione di tutta la sede stradale sulla Circonvallazione Nomentana con una superficie dei marciapiedi raddoppiata rispetto al passato, un’area verde con 30 alberature e una zona destinata ai parcheggi. Saranno, inoltre, ricostruiti tutta la rete fognaria e il sistema di smaltimento delle acque piovane” - ha scritto la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Un lavoro che darà un nuovo volto all’area per decenni oppressa da cemento, inquinamento e strutture architettoniche obsolete.

Tangenziale Est, abbattimento atteso per vent'anni

L’abbattimento della Tangenziale Est era atteso da circa vent’anni: da quando nel 2000 fu approvato con un accordo di programma nell'ambito del piano di assetto della Stazione Tiburtina. Negli anni ripensamenti e rinvii, progetti alternativi naufragati come quello di boschi urbani e giardini pensili: l’impulso finale nel luglio del 2017 con lo stanziamento di 9,9 milioni di euro da parte della Giunta Raggi.

Demolita la sopraelevata bisognerà pensare alla rinascita del quadrante che i residenti immaginano green e ciclabile. “Con la riqualificazione di gran parte del Piazzale Ovest restituiamo ai cittadini e alle attività commerciali una nuova idea di quartiere più verde, funzionale e ricco di alternative sostenibili”.