Bandiera arcobaleno in Municipio II: "Impegno contro l'omofobia"

Bandiera arcobaleno in Municipio II. In occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, istituita dall'Unione Europea nel 2004 per il 17 maggio, il Consiglio Municipale ha inserito all’Ordine del Giorno la discussione in merito all’argomento per approfondire il tema alla presenza dei rappresentanti di alcune associazioni LGBT.

“Ribadiamo il nostro impegno per il contrasto ad ogni discriminazione e nella promozione di eventi per la sensibilizzazione e prevenzione di quegli odiosi crimini d’odio legati all’orientamento sessuale” dichiara l’Assessora Municipale per i Diritti e le Pari Opportunità Lucrezia Colmayer.

“Auspichiamo – afferma Presidente Francesca Del Bello - che il disegno di legge sull'omofobia, bloccato da tre anni in commissione giustizia del Senato, venga approvato nel più breve tempo possibile affinché la tutela delle persone vittime di violenza per motivi sessuali o legati al genere diventi una realtà in un paese capace di riconoscere i diritti di tutti. Nessuno escluso”.