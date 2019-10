La birra del fuorisede si fa amara: a piazza Bologna 160 euro per una "bionda"

"Cosa stai bevendo, una birra?". Venerdì sera, ore 23:15, piazza Bologna, fuori da un noto locale della piazza. Arrivano tre pattuglie della Polizia Municipale e gli agenti iniziano a girare tra i centinaia di giovani, per lo più studenti fuorisede. Poi la domanda: "E' una birra quella?". "Sì", la risposta. "Documenti allora". In pochi minuti una ventina di sfortunati e malcapitati si ritrovano un verbale da 160 euro. Gli altri fanno in tempo ad allontanarsi o liberarsi della "bionda".

Poco prima era toccato ad una cinquantina di giovani davanti alle Poste della piazza, da sempre metà delle serate dei fuori sede, ma da tempo diventata il simbolo della malamovida per i residenti del quartiere.

Sanzioni che rientrano fra i punti del nuovo regolamento di polizia urbana entrato in vigore lo scorso mese di giugno a Roma.

Increduli alle decine di studenti non è rimasto altro che abbozzare una timida protesta. "Increduli abbiamo chiesto spiegazioni - racconta un giovane multato -.L'unica cosa che ci hanno detto che la legge non ammette ignoranza. Il locale avrebbe dovuto esporre l'ordinanza e magari avvisarci del "pericolo. Siamo caduti dalle nuvole".