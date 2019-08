Tiburtina, abbattimento sopraelevata ed allagamenti nella nuova tangenziale: "Troppi disagi, va sistemata"

Ancora una chiusura per la nuova tangenziale di Roma. La galleria della Nuova Circonvallazione interna, ossia il tratto di Tangenziale Est che collega l’autostrada A24 con la Batteria Nomentana, ieri 25 agosto è stata chiusa nel pomeriggio per una perdita d'acqua: nello specifico un danno idrico al sistema antincendio.

Chiusa la nuova tangenziale

Per qualche ora niente veicoli in direzione San Giovanni. Per attuare le chiusure sono intervenuti agenti di Polizia Locale Roma Capitale dei gruppi Parioli, Sapienza e Tiburtino. Allertati dipartimento Simu e ditta manutenzione del sistema idranti la galleria, una volta ripristinate le condizioni di sicurezza, è stata riaperta alle 23.

L'ennesimo stop nella galleria della Nuova Circonvallazione

L'ennesimo stop al transito nella galleria realizzata da Rete Ferroviaria Italiana per conto di Roma Capitale nell'ambito del progetto di riqualificazione dell’area della Stazione Tiburtina.

Un'opera dall'investimento complessivo di circa 168 milioni di euro: quattro gli anni che sono serviti per completare i lavori del tronco stradale lungo circa 3,2 km, dei quali 2,1 in galleria artificiale. E' stata inaugurata nel 2012.

Un'infrastruttura nevralgica per la mobilità della Capitale che però sembra "far acqua" da tutte le parti: ad inizio giugno, per una perdita e poi per un allagamento, furono due i giorni di chiusura che mandarono il tilt il traffico di Roma. File interminabili in direzione Salaria dall'uscita del Tronchetto Urbano dell'A24 ed in direzione San Giovanni da via della Moschea.

Uno scenario che ieri, complici la domenica, la città ancora semi deserta e una riapertura avvenuta in poco tempo, è stato evitato.

Chiusura Nuova Circonvallazione interna: le preoccupazioni dei residenti

Le condizioni della nuova tangenziale preoccupano però i cittadini e i residenti del quadrante Tiburtina che, con il cantiere in corso per l'abbattimento della sopraelevata, temono giorni di passione e traffico da "bollino rosso" qualora nel corso dei lavori la Nuova Circonvallazione interna dovesse presentare l'ennesima criticità.

"Da anni chiediamo il completamento della Nuova Tangenziale con la realizzazione degli svincoli mancanti, oltre che la sua sistemazione visto che si allaga e viene chiusa di continuo" - tuona il Comitato Cittadini Stazione Tiburtina che aveva chiesto al Comune di aprire un tavolo con Ferrovie.

"La Nuova Tangenziale è frutto di una convenzione tra Comune e Rfi del 2005 dove Rfi otteneva la possibilità di costruire centinaia di milioni di euro di edificazioni in cambio di opere tra cui la Nuova Tangenziale. Ad oggi non ci risulta che qualcuno si stia muovendo per sistemare la situazione della Nuova Tangenziale. Il Comune - sostengono i residenti di Tiburtina - li ha lasciati costruire e fare business senza fargli realizzare le opere pubbliche che erano il controvalore per noi cittadini".

Nuova tangenziale chiusa, gli abitanti di Tiburtina: "Bisogna evitare disagi"

Da qui la richiesta di un intervento decisivo affinchè i reiterati disagi nella Nuova Circonvallazione interna non costringano qualcuno a rimpiangere addirittura quel tratto di Tangenziale Est che sta per essere abbattuto.

"L’abbattimento della sopraelevata è un’opera storica, fondamentale ed epocale per la città ma tanti disagi come questi si sarebbero potuti evitare (a costo zero per il Comune) se l’Urbanistica del Comune avesse fatto qualcosina in più con Rfi".