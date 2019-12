Traffico, martedì da incubo: il tunnel della tangenziale chiude per allagamento e Roma finisce bloccata

Il tunnel della tangenziale est chiuso, i lavori per l'abbattimento del vecchio tracciato, la rottura di due tram sulla Nomentana e il solito, storico, traffico dicembrino della Capitale. Se lunedì, causa maltempo, è stata un rientro a casa da incubo per i romani del quadrante centronord est, martedì nella stessa zona è andata se possibile anche peggio.

Nuova Tangenziale chiusa: traffico in tilt

Dalle 14 la chiusura del tunnel della tangenziale ha provocato un autentico tappo per chi, da nord, doveva raggiungere San Giovanni. Il risultato percorsi alternativi, ovviamente già intasati ed andati a sovraccaricarsi di ulteriori automobili. Nomentana, Tiburtina, viale Regina Margherita, Salaria tutte intasate, tutte con automobilisti disperati a sognare il passo d'uomo.

Già, perché ieri muoversi era davvero un sogno. Proprio all'ora del rientro, poco prima delle 17, un guasto a due tram, ha provocato anche il blocco della Nomentana, dove è stata aperto al traffico anche la corsia preferenziale.

Tiburtina in tilt: cantiere e galleria allagata

La situazione più grave però nella zona intorno alla stazione Tiburtina. Con i lavori per l'abbattimento della Tangenziale Est in pieno svolgimento, il dito dei residenti è tutto puntato sul mancato completamento della Nuova Circonvallazione Interna.

La Nuova Circonvallazione Interna mai completata

Un'opera, realizzata da Rete Ferroviaria Italiana per conto di Roma Capitale nell'ambito del progetto di riqualificazione dell’area della Stazione Tiburtina, costata circa 168 milioni di euro: quattro gli anni che sono serviti per completare i lavori del tronco stradale lungo circa 3,2 km, dei quali 2,1 in galleria artificiale.

Inaugurata nel 2012 è però ancora orfana di alcuni svincoli nevralgici come quello di Ponte Lanciani per il quale Rfi attende i fondi da Roma Capitale. Anche la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa quella degli impianti, sono “in a carico a Roma Capitale” - hanno sempre sottolineato da Ferrovie. Dunque allagamenti e chiusure, la tenuta più che precaria sono da addebitare eventualmente al Comune.

La protesta di Tiburtina: "Tangenziale allagata, Roma paralizzata"

Un asse viario tanto fondamentale per Roma, quanto inaffidabile. Così i residenti del quadrante protestano. "La Nuova Tangenziale si è nuovamente allagata e tutta Roma è paralizzata".

"La storia di questa infrastruttura è nota ma vale la pena ripercorrerla. In base ad un accordo col Comune, Ferrovie in cambio delle nuove cubature alla Stazione Tiburtina ha realizzato l'opera che è ora di fatto in mano al Comune di Roma che non riesce a tenerla aperta. Sono sempre di più i giorni che è chiusa per allagamento e conseguentemente si bloccano tutte le strade con cui si incrocia, ovvero quasi tutta Roma. Lo diciamo da tempo e continuiamo ora a chiederlo con ancora più forza: adesso chi ha responsabilità - scrive il Comitato Cittadini Stazione Tiburtina - la paghi e si rimetta mano all'opera".

Su Nuova Circonvallazione Interna "dal Comune solo silenzio"

Chiedono soluzioni gli abitanti di quella parte della città e non solo. "Nonostante il gravissimo disagio arrecato alla città è davvero sconcertante che non ci sia neanche una Commissione Comunale convocata sul tema, rinnoviamo quindi l'invito al Comune di Roma, si verifichino le responsabilità e si obblighino i responsabili a rendere funzionante la Nuova Tangenziale che oggi - sottolineano - non lo è".