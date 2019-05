Piazza Bologna, Pam Local fa 100: aperto un nuovo negozio in via Ravenna

Pam Panorama celebra l’importante traguardo dell’apertura del centesimo Pam local in tutta Italia a Roma, in via Ravenna 47. Il negozio offrirà soluzioni su misura disponibili 7 giorni su 7 con orario continuato, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 22 e la domenica dalle 9 alle 22.

Quello che è il 29esimo negozio PamLocal a Roma è stato inaugurato lo scorso 16 maggio. Si punta sulla clientela universitaria, ma anche ai tanti romani residenti al Nomentano. Proprio per soddisfare al meglio i numerosi studenti universitari e i residenti, l’azienda ha dotato il punto vendita di una pratica area ristoro dove sarà possibile fermarsi per gustare i piatti appena acquistati con la possibilità di usufruire di un forno a microonde per scaldarli.

Ampio spazio sarà riservato a coloro che prestano attenzione al proprio benessere ma che non vogliono rinunciare al gusto grazie a centinaia di prodotti free from o integrali, referenze con pochi grassi, e un’ampia proposta di articoli biologici, vegani e superfood.

Chi ricerca una qualità superiore all’insegna dell’italianità, potrà trovare numerose eccellenze DOP e IGP, provenienti da fornitori locali e appositamente segnalate in negozio come “prodotti del territorio”.

Vasta anche l’offerta di prodotti biologici per la cura e l’igiene della persona, per offrire una beauty routine tutta al naturale; non mancherà infine Eco, la linea di referenze ecologiche per la pulizia della casa e a cura del bucato.

“Pam local è un format giovane ed innovativo che, dopo l’apertura dei primi 3 punti vendita pilota nel 2013, a partire dal 2014 ha saputo continuare ad innovarsi per crescere e rispondere alle esigenze dei propri Clienti. In pochi anni abbiamo raggiunto il traguardo dei 100 punti vendita con oltre 1000 addetti con un’età media inferiore ai 24 anni”, dichiara Andrea Zoratti, Direttore Canali Prossimità e Supermercati. “Qualità, praticità e convenienza sono stati i punti di forza della nostra insegna che oggi festeggia questo importante risultato e sulla quale continueremo ad investire ed innovare con nuovi progetti già in cantiere. Siamo molto soddisfatti di celebrare questo importante traguardo qui a Roma, città che si è dimostrata estremamente ricettiva al nostro format.”