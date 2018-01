Panchine anti clochard, il blitz degli attivisti che segano una sbarra: "Più de core, meno decoro"

Via una sbarra, come attivo dimostrativo, e cartelli attaccati nella piazza: "Più de core, meno decoro". E' il blitz degli attivisti di Baobab Experience contro le panchine anti clochard, spuntate a fine anno in piazza Giovanni da Procida, nel II municipio. "Un'architettura ostile" secondo i membri del comitato che da anni ormai offrono aiuti e accoglienza ai migranti. E che non solo hanno pubblicamente denunciato la presenza dei braccioli di ferro "anti barbone", ma ieri sono intervenuti con una loro personale azione di protesta.

"Siamo andati con la volontà di lanciare un messaggio chiaro e inequivocabile al municipio, che le ha autorizzate, e a tutte le istituzioni: mettere delle sbarre sulle panchine non è la soluzione" scrivono gli attivisti in una nota stampa, ricordando di quando il II municipio, a trazione Pd, si definiva l'ente locale "dell'accoglienza".

"Armati di umanità e olio di gomito, abbiamo rimosso una sbarra da una panchina come gesto simbolico, rivendicandolo come disobbedienza civile contro le politiche messe in atto per perseguitare le persone più fragili che vivono nelle nostre città" denunciano ancora. "Abbiamo poi distribuito volantini in giro per il quartiere e portato con noi cartelli con i dati sulle disuguaglianze e sulla povertà in Italia. Davanti a questi numeri è impossibile non rimanere impressionati e trarre due conclusioni importanti: i soldi ci sono, ma sono mal distrubuiti; ad essere scesi sotto la soglia di povertà negli ultimi anni, relativa ed assoluta, sono tante persone come noi".

Durante la dimostrazione, la discussione con i cittadini del comitato di quartiere, che hanno installato le sbarre, con autorizzazioni del municipio. Le loro sono ragioni di decoro e sicurezza e le rivendicano a gran voce. Alla fine le parti sembrano convergere su un punto: l'assenza, in ogni caso, delle istituzioni competenti.