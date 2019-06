Roma sprofonda, si apre voragine di sei metri a due passi da Piazza Bologna

Roma sprofonda ed è costretta a convivere con l'ennesima spaventosa voragine. A cedere il manto stradale di via Salento, strada a due passi da Piazza Bologna.

Roma sprofonda: voragine a via Salento

Una falla nell'asfalto enorme, tanto profonda da mostrare dentro solo buio e oscurità. Il cedimento martedì 17 giugno poco prima delle 11: immediato l'intervento della Polizia Locale che ha recintato la buca chiudendo al transito.

Così, a causa della voragine, via Salento è chiusa al traffico tra via Pisa e piazza Massa Carrara.

Via Salento: una "voragine di sei metri"

In corso gli accertamenti sulle cause del dissesto. "Quella di via Salento è una voragine preoccupante, dovuta al cedimento di una fognatura. Dai primi rilievi sembra profonda almeno 6 o 7 metri. Stiamo sollecitando affinchè si intervenga al più presto per ripristinare guasto e manto stradale così da riaprire la strada nel più breve tempo possibile" - ha detto a RomaToday l'assessore ai Lavori Pubblici del Municipio II, Gian Paolo Giovannelli.

Nessuna tempistica certa dunque sulla riapertura al traffico della via. Una strada, via Salento, non nuova a voragini spaventose: l'ultima eclatante nel 2014 all'angolo con via Pisa.