Tangenziale est abbattuta, a Tiburtina protesta contro Raggi: "Il progetto del Comune va cambiato"

Un anno fa circa la prima picconata che ha portato al definitivo abbattimento del tratto della Tangenziale est che correva lungo Tiburtina; oggi nel piazzale liberato da cemento, buio e smog la protesta dei residenti che, seppur entusiasti per una demolizione attesa dai primi del Duemila, non sono soddisfatti del progetto di riqualificazione proposto dal Comune.

Tiburtina, il progetto del Comune: “Spazi pedonali e verde”

Il Campidoglio parla di “boulevard pedonale” alberato e trasformazione di qualità: “Ci saranno lavori di ampliamento degli spazi pedonali di fronte l’uscita della stazione, anche qui con incrementi del verde” - ha detto Meleo a margine di un sopralluogo nell’area, i residenti invece temono la realizzazione di “un’autostrada a quattro corsie”.

“Tavole alla mano - spiegano da Tiburtina - la strada che prima correva sulla sopraelevata sarà trasferita a terra, al lato del super parcheggio”.

Tangenziale abbattuta, il progetto green dei residenti

Non è questo che avevano immaginato nel quartiere: 8mila le firme raccolte per promuovere un progetto “green e ciclabile” che prevede un anello verde di 5-6 chilometri, in cui si possa girare senza incrociare strade e auto. Ma non solo i residenti vorrebbero veder sorgere un bosco urbano davanti alla stazione e una passeggiata architettonica.

Così mentre il Comune è alle prese con i lavori su Circonvallazione Nomentana per la realizzazione del nuovo sistema fognario e delle caditoie, “attività a cui seguirà la nuova sede stradale e i nuovi marciapiedi, più larghi e dove saranno collocate nuove alberature”, Tiburtina protesta.

La protesta di Tiburtina contro Raggi: “Cambi il progetto”

Stamattina il sit-in di associazioni e comitati davanti al cantiere. Con loro lo striscione: “Sindaca cambia il progetto prima di compromettere tutto” - il testo con la foto del cantiere, del progetto del comune e quello dei residenti a confronto.

“Alla Stazione Tiburtina è tutto meno che un progetto green e di mobilità sostenibile” - hanno reclamato al megafono. “Nel nostro progetto - spiega l’architetto Ettore Pellegrini - abbiamo previsto una fascia verde tra la nuova Circonvallazione Nomentana e le ferrovie, quello del Comune porta invece quattro corsie dedicate alle auto e un super parcheggio”. Timori anche per il nuovo volto di largo Guido Mazzoni: “E’ qui che vogliamo che sorga la piazza del quartiere, invece - accusa l’architetto - è previsto l’abbattimento dei lecci decennali e delle alberature esistenti che noi vogliamo valorizzare”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tiburtina non ci sta e fa sentire la propria voce: “Questo scempio economico e ambientale voluto dal Campidoglio va evitato”.