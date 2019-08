Tibus, agosto di pienone per i pullman di Tiburtina: 370mila passeggeri in transito

Punto di partenza o di arrivo per centinaia di migliaia di persone: l'autostazione Tibus si conferma nodo nevralgico del trasporto dei viaggiatori da e verso Roma.

Tibus: ad agosto 370mila passeggeri

Circa 370mila i passeggeri che quest'anno hanno scelto l'Autostazione Tibus per i loro viaggi nei giorni a ridosso di Ferragosto.

Nelle prime due settimane di agosto, sommando le 5.069 partenze e i 4.144 arrivi, sono state 9.213 le corse in totale, "con un leggero incremento rispetto allo scorso anno" - rileva la società.

In base ai dati forniti di oltre 26.300 la media giornaliera di utenti in transito nell'autostazione con alcuni giorni di picco: è il caso del 9 agosto quando sono stati abbondantemente superati i 30mila passeggeri su un totale di 750 corse.

Il futuro incerto di Tibus tra Anagnina e Tiburtina

"Un bilancio dunque positivo per agosto 2019" - esultano da Tibus alle prese con un futuro incerto. Ancora pende sulla "società di aziende di trasporto" l'idea del Campidoglio di spostare l'autostazione da Tiburtina ad Anagnina, almeno "provvisoriamente". Uno sgombero dell'area che costerebbe alle casse pubbliche oltre 600mila euro, lasciando gli stalli di via Guido Mazzoni vuoti.

Un'ipotesi contro cui Tibus si è già scagliata. La società ha infatti formalmente presentato, ormai nel 2016 (anno in cui è scaduto il contratto con il Comune ndr.), un project financing di riqualificazione dell’attuale autostazione Tiburtina e dell’area circostante per un valore di circa 6 milioni di euro, "completamente a carico dei privati". Una proposta rimasta su carta. Così Tibus resta in balia dell'irresolutezza.

I residenti: "Tibus unica area controllata"

A reclamare fortemente la presenza di Tibus a Tiburtina però anche i residenti: "Quella è l'unica area controllata, il resto è terra di nessuno in mano a parcheggiatori abusivi e ubriaconi" - hanno più volte sottolineato.

Non un caso infatti che Tibus a Tiburtina sia anche nel progetto di riqualificazione che Comitati e associazioni hanno presentato al Comune per il post abbattimento della Tangenziale Est: un'autostazione rinnovata e moderna, nodo nevralgico di scambio intermodale a Roma.

Tibus cardioprotetta: il defibrillatore salva vita a un uomo

Un polo al quale il quartiere non vuole rinunciare, con Tibus a erigersi "baluardo per la tutela e la sicurezza del territorio" oltre che struttura all'avanguardia.

Lo scorso 13 agosto anche il salvataggio di un uomo che, colpito da arresto cardio-circolatorio, è stato rianimato da un membro della vigilanza con il nuovo defibrillatore in uso all'autostazione.

"Un miracolo possibile in una struttura cardioprotetta, al servizio dei propri utenti e del territorio che si è dotata di strumentazioni e di personale preparato per le emergenze. L'Autostazione Tibus - scrive la società - può contare infatti, oltre che su un defibrillatore risultato decisivo lo scorso 13 agosto, anche su dieci membri del suo staff formati dal personale della Croce Rossa e che hanno ottenuto l'attestato di superamento del 'Corso esecutore rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione (BLSD - Basic Life Support and Defibrillation)'. Una scelta, quella di realizzare una struttura cardioprotetta, che ha tra l'altro anticipato un obbligo di legge contenuto in un provvedimento attualmente all'esame del Parlamento".