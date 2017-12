VIDEO | Panchine anti-bivacco, quartiere spaccato a metà: "Serve più umanità"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Un quartiere spaccato a metà quello che, tra piazza Bologna e via Lorenzo il Magnifico, sta gravitando in questi giorni attorno alla piazzetta di via Giovanni da Procida. Quella dove pochi giorni fa ha visto la comparsa delle panchine "anti-bivacco".

Sbarre di ferro installate al centro delle panchine in modo tale che ci si possa sedere, ma non dormire. Una misura considerata da molti, e difesa da una parte della politica municipale, "l'unica soluzione possibile per favorire decoro e scoraggiare i clochard" che qui avevano trovato riparo. Alcuni da molto tempo. "C'è una signora in particolare che vive ormai qui da diversi anni e non ha mai dato fastidio - spiega un residente molto contrariato - io personalmente le portavo del cibo, anche durante queste feste. Ritengo questa scelta davvero una cattiveria, serve più umanità". "Non si poteva più vivere - dice un'altro abitante di zona che ha partecipato attivamente all'installazione delle panchine - io ero quello che ogni giorno veniva a pulire la piazzetta da bottiglie e immondizia varia lasciata a terra da queste persone. Non solo, perchè oltre a dormire qui si lavavano, facevano i loro bisogni e si ubriacavano. Ci sono tanti bambini che vivono qui, era intollerabile".