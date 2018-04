Piazza Bologna: ancora una voragine a Roma, transenne e autobus deviati

Ancora una voragine a Roma. Dopo Talenti e Tor Marancia, nelle ultime ora a crollare è via Lorenzo il Magnifico, all'altezza del civico 21, a due passi da piazza Bologna, nel II Municipio. Tanti i residenti che hanno fotografato l'ennesimo "foro" romano postando le immagini sui social.

Poco spazio all'immaginazione. Una scena già vista nella Capitale. Un buco con la strada, o quel che ne rimane, intorno, i nastri arancioni a delimitarne la zone due segnali stradali che indicano agli automobilisti l'allerta. Via Lorenzo il Magnifico resta così limitata al traffico con Atac costretta a deviare le linee 62, 168 e 309. Il II Municipio ha contatto Acea che ha previsto un sopralluogo.

#info #atac - chiusa al traffico pesante Via Lorenzo il Magnifico, per dissesto manto stradale, le linee 62-168 e 309 in deviazione, dettagli al link https://t.co/TnXuhON0Wg #Roma