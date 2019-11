Via Goito, palazzina senz'acqua da 10 giorni: "Acea sparita, mia madre invalida al 100 %"

Combattono con i rubinetti a secco da dieci giorni. Dal 28 ottobre, al civico 30 di via Goito, nel II municipio, una palazzina è rimasta senz'acqua. Quattro appartamenti dove vivono anche due signore anziane, una invalida al 100 per cento. È il figlio, il signor Massimo Proietti, a chiamare la redazione: "Sono disperato, mia madre è anziana e non può muoversi, non si possono lasciare utenti senza servizio per così tanto tempo".

Poi lo sfogo: "Non sa quante volte ho provato a chiamare Acea al numero verde, mi dicono che si attivano, poi però nessuno interviene. Era già successo ad aprile, abbassano arbitrariamente la pressione dell'acqua nei tubi. Ci stiamo organizzando tutti gli inquilini per comprare pompe private, ma è molto costoso".

Massimo, con la moglie Maria Salviati, ha contattato Acea anche via mail, come dimostra lo screenshot riportato in basso.

"La mancanza di acqua è dalla sera del 28 ottobre e la prima richiesta di intervento è relativa al giorno 29 ore 09.01 - si legge nella mail, una delle tre che Massimo ci ha mostrato - poi sono succedute centinaia di chiamate senza nessun riscontro, Vi ricordo che nei suddetti appartamenti vivono persone molto anziane ed con invalidità al 100%, siamo procedendo per vie legali".

Nessuna risposta. Intanto gli inquilini restrano a secco.