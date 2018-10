Via Cernaia, tra rifiuti ingombranti abbandonati e voragini non riparate

È giunta a RomaToday l'ennesima segnalazione di un residente alle prese con il degrado urbano della capitale. Stavolta ci troviamo in pieno centro, zona Porta Pia. Ecco come il nostro lettore descrive la situazione, allegando la foto qui pubblicata: "Questa è la situazione di degrado che riversa il marciapiede di via Cernaia dei civici 47/49/51 da almeno 2 settimane. Al civico 47 è presente un B&B che ha preso il marciapiede come una discarica, visto che non è la prima volta che lascia materassi/divani così per strada. Inoltre, in questi civici, abitano molti anziani con problemi di deambulazione che non riescono a passare per colpa degli incivili. Infine è presente una voragine sul marciapiede da almeno un mese, che solo nell'ultima settimana si sono preoccupati solo di recintare e non di riparare".