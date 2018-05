VIDEO | Albero cade in via Volturno: "Era pericolante, nel vuoto le nostre segnalazioni"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Operai al lavoro nella mattinata di oggi, venerdì 11 maggio, per rimuovere il grosso acero che, due giorni fa è caduto all’interno del giardino tra via Volturno e piazza delle Finanze.

A seguire l’intervento di rimozione, anche il presidente del comitato di quartiere Castro Pretorio-Sallustiano: “Ero alla finestra quando è accaduto e c’erano due coppie sedute fortunatamente in panchine lontane da dove si è schiantato l’albero - spiega Carlo Favarello - Abbiamo segnalato più volte le condizioni di questo albero, visibilmente pericolante, ma non abbiamo mai avuto risposte, ed ecco alla fine quello che è accaduto. Un albero se mantenuto può salvarsi”.

Sul posto, insieme agli operai, anche una delle agronome che collavora con il dipartimento Ambiente del Campidoglio per il censimento degli alberi esistenti nella Capitale: “Il problema di questo albero era nelle radici e per questo era stato segnalato e richiesto analisi più approfondite, anche per provare a salvarlo - dice - purtroppo non c’è stato il tempo e le piogge di questi giorni hanno ovviamente accelerato il processo”.

"Il problema è che tutta la zona è in completo abbandono da parte del Comune e dal servizio giardini - dice Andrea Ginevri a Roma Today, un abitante di zona che frequenta abitualmente il giardino con la sua bambini di due anni - Questo albero in particolare lo avevo segnalato al dipartimento io stesso un anno fa, avevano detto che avrebbero provveduto e invece niente. E se quel giorno c'erano i bambini a giocare?". Una domanda più che legittima.