Una discarica intorno al mercato degli anni ‘30: cartelli contro gli “zozzoni”

Ci sono stendini, pannelli in legno, scalette arrugginite, scatoloni e barattoli di vernice, più in la anche pedane e vecchi mobili: il muro perimetrale del Mercato Nomentano si è trasformato in una discarica a cielo aperto.

Una discarica intorno al Mercato Nomentano

Numerosi gli ingombranti, i ferri e i solventi abbandonati accanto alla storica struttura: un palazzetto degli anni ‘30 progettato da Elena Luzzato, primo architetto donna d’Italia.

Un panorama disastroso quello di piazza Alessandria, cuore del quartiere Italia. Così alcuni dei residenti, proprio come era accaduto per il cantiere infinito dell’omonima via, hanno affisso dei cartelli per ammonire gli “zozzoni”.

Piazza Alessandria: cartelli contro gli "zozzoni"

“Attenzione. Non è una discarica. Non lasciare immondizia e oggetti ingombranti. Grazie” - si legge sui manifestini affissi.

“Un edificio che dovrebbe essere tutelato e rispettato, in primis da chi vive o lavora in questo quadrante. Ho già chiesto molte volte di intervenire per porre rimedio a questa schifezza, e per valorizzare questo luogo, che dovrebbe essere, e ci prova, con mille iniziative e proposte, il cuore del quartiere” - ha commentato Valentina Caracciolo, presidente della commissione lavori pubblici del II Municipio.

Esposto sullo sversamento di rifuti al mercato Nomentano

Sugli sversamenti illeciti intorno al Mercato Nomentano pronto l’esposto alla Polizia Locale.

“Il prossimo anno il Mercato sarà ristrutturato, e sicuramente dopo di allora questa situazione sarà ancora meno tollerabile. Ma già adesso penso che sia una vergogna, e chiedo a tutti i miei con-quartierini - ha scritto - di ribellarsi insieme a me contro chi non ha rispetto e non ha ritegno, e si comporta come se il mercato fosse la sua propria personale discarica”.