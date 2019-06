Via Rodolfo Lanciani chiude per una settimana: due fasi di cantiere per rimettere a nuovo l’asfalto

Tempo di manutenzione per l’asfalto di via Rodolfo Lanciani, l’arteria del Municipio II che collega la via Nomentana a Monti Tiburtini. Un intervento che riguarderà il rifacimento del tratto compreso tra piazza Orazio Marucchi e Circonvallazione Nomentana che, non interessate dai lavori, rimarranno percorribili.

Lavori stradali in via Rodolfo Lanciani

“Considerato il grado di ammaloramento, l’intervento tecnico è volto alla bonifica della fondazione stradale e quindi sarà necessario procedere alla chiusura totale della sede stradale oggetto di intervento” – fanno sapere dal II.

Due le fasi di cantiere previste al fine di non aggravare il sistema della mobilità: prima verrà realizzata la carreggiata in uscita da piazza Orazio Marucchi alla Circonvallazione Nomentana, indicativamente il periodo di chiusura sarà quello dal 1 al 4 luglio. Solo alla riapertura di questo tratto verrà dato corso alla carreggiata opposta, ossia via Lanciani da Circonvallazione Nomentana a piazza Orazio Marucchi, indicativamente dal 4 all’8 luglio.

Lavori in via Lanciani, cambia la viabilità: i divieti

Questa nel dettaglio la disciplina di traffico emessa dalla Polizia Locale in occasione dei lavori stradali su via Rodolfo Lanciani.

Per permettere di eseguire lavori di bonifica della sede stradale,con decorrenza dal giorno 01/7/2019 al giorno 04/7/2019, istituzione di disciplina traffico provvisoria di divieto di transito in via Rodolfo Lanciani, nel tratto compreso tra piazza Orazio Marucchi e largo Rodolfo Lanciani, compresa l’area centrale adibita a sosta tariffata da fronte civ. 30/32 fino a fronte civico 52; nell’area di svincolo fronte civico 57 per i veicoli provenienti da via dei Monti Tiburtini e diretti a via Cesare Rasponi e dalle strade private di via Giuseppe Angelo Colini e via Giulio de Pedra. Divieto di transito anche in via Marcantonio Boldetti e via Cesare Rasponi.

Con decorrenza dal giorno 04/7/2019 al giorno 09/7/2019 divieto di transito in largo Rodolfo Lanciani per i veicoli provenienti da via dei Monti Tiburtini e diretti a via Rodolfo Lanciani, su Circonvallazione Nomentana/ largo Rodolfo Lanciani per i veicoli provenienti da via Salaria e diretti a via Rodolfo Lanciani.