VIDEO | Semafori fuori uso all'incrocio: ingorgo stradale sulla via Nomentana

Ingorgo stradale sulla via Nomentana. A causarlo i semafori non funzionanti che si trovano all'incrocio fra la strada consolare e viale Regina Margherita. Il problema si è manifestato nella tarda mattinata di martedì 15 ottobre quando sugli impianti semaforici ha cominciato a lampeggiare la luce centrale arancione.

Nel volgere di poco tempo all'incrocio interessato dal guasto si è creato un maxi ingorgo con viabilità selvaggia sino all'arrivo degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno cominciato a gestire il traffico in una zona cruciale della viabilità della zona del Nomentano.

Un incrocio importante, dove oltre alle due corsie della via Nomentana, sussistono delle corsie laterali, due corsie preferenziali per i mezzi pubblici (fra i quali i jumbo bus elettrici della linea 90 express) ed i binari che servono i tram delle linee 3 e 19.

Oltre che all'incrocio interessato dal guasto pesanti sono state le ripercussioni sulle strade adiacenti all'intersezione semaforica con auto ferme nel traffico su corso Trieste, via Lazzaro Spallanzani (strada che costeggia Villa Torlonia), via Gerolamo Fracastoro, via Bartolomeo Eustachio, via Francesco Redi, piazza Rio de Janeiro e l'area di piazza Galeno.



