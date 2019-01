VIDEO | Roma abbandonata: al Nomentano il marciapiede della vergogna, da sei mesi off limits ai pedoni

Immondizia accumulata intorno ad un cestino per i rifiuti, chiuso ormai da molto tempo. Erba incolta, fango, parti di cemento mancate. C'è anche l’ormai nota “rete pollaio” posta su gran parte del percorso, quasi a voler proteggere i passanti dall’intonaco del palazzo che, si vede ad occhio, viene ormai giù. Ecco il marciapiede della vergogna. Quello che collega via Francesco Redi a via Maurizio Bufalini, nel quartiere Nomentano. Ci troviamo a pochi passi da via Nomentana e via Regina Margherita, non proprio una zona di periferia.

Eppure la situazione detsrcitta va avanti da diversi mesi, almeno sei. Con i residenti che continuano a fare sollecitazioni ad Ama per ottenere un intervento di pulizia. Un marciapiede diventato, ormai, off limits ai pedoni.