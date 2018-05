Villa Blanc, inaugurata l'area verde: 9 mila metri quadrati per giochi e sport

E' stata inaugurata questa mattina l'area verde aperta al pubblico all'interno di Villa Blanc, sede della Luiss Business School. Il parco, con ingresso da piazza Winckelmann, è dotato di un campo polivalente per minibasket e pallavolo e attrezzi ginnici, resterà aperto tutti i giorni dall'alba al tramonto.

"I cittadini attendevano da tempo questo momento" le parole della presidente del II Municipio, Francesca Del Bello. "Ringraziamo la Luiss per l'impegno. In quest'area di oltre novemila metri quadrati i bambini potranno giocare, i ragazzi potranno fare sport e tutti potranno godere dell'area, accogliente e sicura".

"E' uno spazio enorme che consentirà a molti ragazzi di fare sport in un ambiente sicuro, e questo è molto importante" ha aggiunto il presidente della Luiss Business Scholl, Luigi Abete, mentre il direttore generale, Giovanni Lo Storto, ha sottolineato che "quest'area è una valvola di sfogo in una città problematica come Roma. Luiss significa fiducia". All'inaugurazione erano presenti anche gli studenti della scuola Winckelmann.

"Finalmente" il commento del Comitato Villa Blanc. "Era uno degli obblighi previsti dalla Convenzione stipulata con il Comune di Roma nel 2011. Il Comitato Villa Blanc ha anche ottenuto che al posto del parcheggio previsto dalla Luiss su via Marliano venisse allargata l’area giochi e che al posto del muraglione alto 3 metri venisse posta un’inferriata che permette almeno a chi rimane fuori di godere della vista del verde".

Tuttavia, continua la nota, "non siamo soddisfatti. Ricordiamo che ancora non viene rispettato l'altro impegno della Convenzione, che prevede l’apertura di tutto il parco ai cittadini la domenica ed i giorni festivi, mentre la Luiss si limita ad organizzare visite a pagamento". Per i cittadini servirebbe un passo ulteriore: "Come da piano regolatore tutto il Parco deve essere sempre aperto ai cittadini, con le stesse modalità delle altre ville comunali".