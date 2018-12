Crollo a San Lorenzo: resta chiusa via dei Marrucini, deviati i bus della linea 492

Dopo il crollo la chiusura. Resta interdetta alla circolazione via dei Marrucini a San Lorenzo, dove tra sabato e domenica è crollato parte del muro esterno di Villa Mercede (qui la notizia), parco del quartiere teatro d'estate di una nota rassegna cinematografica. Dopo la paura ed i danni, con sei vetture investite dalla caduta del muretto , proseguono gli accertamenti tecnici e resta chiusa tutta la strada (da via De Lollis alla via Tiburtina).

Inevitabili le ripercussioni al traffico, con gli automobilisti costretti a giri alternativi con un incremento delle difficoltà alla circolazione nell'area del quartiere universitario. Come informano da Atac "causa lavori in via dei Marrucini lungo il tratto via dei Ramni-via Tiburtina, deviazione per la linea bus 492 direzione stazione Metro Cipro - da via Cesare De Lollis, devia via dei Marrucini, piazzale Aldo Moro, via dei Frentani"

Il crollo del muro è avvenuto in due tempi, prima ha ceduto la parte più esterna, poi quella su cui era installata la cancellata del parco. I detriti hanno occupato l'intero marciapiede finendo contro le macchine posteggiate. Sono intervenuti i carabinieri, un'ambulanza, i vigili del fuoco, vigili urbani e carri attrezzi per rimuovere le auto presenti e agevolare il lavoro dei pompieri.