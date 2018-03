Emergenza guano al cimitero del Verano: "Strade scivolose, il Comune intervenga"

Sos guano al cimitero del Verano. Tombe sporche, puzza e strade scivolose. La denuncia viene dal Comitato per la Tutela dei Cimiteri Capitolini che nei giorni scorsi aveva già fatto luce sulla condizione del cimitero Flaminio. "La condizione del Verano peggiora di giorno in giorno, oltre alla scarsa o assente manutenzione, il guano si è accumulato in quantità vergognosa, al punto che le auto slittano e i piedi scivolano" dichiara Valeria Campana, portavoce del comitato. "Per entrare in alcune aree dello storico cimitero monumentale bisognerebbe entrare come un medico in sala operatoria e con le scarpe antiscivolo".

Il dito è puntato contro l'amministrazione capitolina: "Le foto sono più eloquenti delle nostre parole, le uniche spese in merito alla condizione dei Cimiteri capitolini al di fuori dei fuorvianti e fumosi proclami dell'assessore Montanari (assessora all'Ambiente, ndr) dello scorso 16 agosto, poi solo il silenzio più complice di una situazione al tracollo". Da qui la richiesta: "Mettere in atto gli urgenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per riportare a livelli di decoro e sicurezza accettabili i Cimiteri capitolini".