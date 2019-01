Bombardamenti a San Lorenzo, un nuovo murale di Lucamaleonte narra la storia del quartiere

Taglio del nastro tra dieci giorni per il nuovo grande lavoro di Lucamaleonte, noto street artist della Capitale. L'8 febbraio alle 18 e 30 sarà inaugurato Patrimonio Indigeno, il murales realizzato grazie a una collaborazione tra la Fondazione Pastificio Cerere e SCS SVILUPPO IMMOBILIARE SRL, con la curatela di Marcello Smarrelli.

Interessa le facciate di un edificio tra via dei Reti e via dei Piceni ed è quasi terminato, ma in occasione dell'inaugurazione Lucamaleonte aggiungerà un icosaedro, figura regolare dai molteplici significati simbolici, che usa per firmare le sue opere.

L'opera, un dittico di metri 9,50x7,90 e 9,50x4,50, è dedicata all'identità del quartiere di San Lorenzo e alla storia dei bombardamenti della seconda guerra mondiale. Una mappa concettuale, un ritratto che offre una chiave di lettura di questo luogo così importante per Roma.

Attraverso simboli iconografici e topografici, inseriti all'interno di una composizione vegetale, Lucamaleonte ha creato un'opera che dialoga con il contesto urbano, con la sua identità attuale e la sua memoria storica. E non è il primo.

Sempre nel quartiere San Lorenzo, lo street artist ha già lasciato la sua firma su "Eden Effect", murale sul muro di cinta di un cantiere a via Cesare De Lollis 12. Anche in questo caso si tratta di un'opera imponente con un vero e proprio esperimento di arte applicata al green: alcune parti di esso infatti sono costituite da piante che crescono all'interno di sacche attaccate direttamente al muro con una tecnica tipica dei giardini verticali.