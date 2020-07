Movida selvaggia a San Lorenzo: “chiusa” la piazza del lancio di bottiglie contro i residenti

La movida di San Lorenzo nell’occhio del ciclone. Dopo il fitto lancio di bottiglie verso le finestre dei residenti di largo degli Osci, nel quartiere del II Municipio, tra i più frequentati dai giovani amanti della vita notturna, è arrivato il presidio delle forze dell’ordine.

San Lorenzo: “chiusa” la piazza del lancio di bottiglie contro i residenti

Un servizio congiunto di Polizia Locale, Carabinieri e Polizia di Stato per sorvegliare il quartiere. Volanti a guardia delle piazze più “calde”. Si perchè San Lorenzo, dopo il clamore e i controlli straordinari scaturiti in seguito all’omicidio della giovane Desiree Mariottini, è da tempo tornato ad essere zona franca. Spaccio di sostanze stupefacenti, abusivismo commerciale, schiamazzi e urla nel cuore della notte.

Qualche sera fa il rimprovero di una residente dalla finestra ha scatenato il lancio di bottiglie contro la palazzina di largo degli Osci: un vero e proprio assalto. Rabbioso e folle.

L'appello del Municipio al Prefetto: "Servono iniziative ferme e costanti"

“Una degenerazione inaccettabile” - ha commentato la minisindaca del II Municipio, Francesca Del Bello. Da ieri sera il presidio delle forze dell’ordine: “È quello che avevamo chiesto già da prima che accadesse un episodio di simile violenza”. A “chiudere” parte di largo degli Osci i nastri della Polizia Locale.

“San Lorenzo è ancora un quartiere dove ci si sente impuniti nel delinquere. E questo è inaccettabile innanzitutto per le istituzioni, per lo Stato, per chi deve garantire sicurezza, benessere e libertà. Il Prefetto di Roma - ha scritto Del Bello, che ha chiesto pure la convocazione del tavolo municipale per l’ordine e la sicurezza, riunitosi l’ultima volta sette mesi fa - deve esserne consapevole ed agire con iniziative ferme e costanti nel tempo”.

