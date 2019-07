San Lorenzo, lavori in corso in via di Porta Labicana: transenne all'altezza di via dei Marsi

Per raggiungere porta Tiburtina da Scalo San Lorenzo, abitualmente, si percorre via di Porta Labicana. La strada che fiancheggia le mura Aureliane è però transitabile solo nel primo tratto.

Dalle 20.30 del 9 luglio, all'altezza della ZTL, è comporso un divieto ed un avviso. La strada è diventata un vicolo cieco e quindi, la sua percorrenza, è limitata ai residenti ed al traffico locale. All'altezza di via de' Marsi, infatti, sono comparse delle transenne ed il nastro giallo della Polizia Locale è stato sistemato sotto uno dei bastioni delle mura.

Il traffico viene inevitabilmente deviato su via dei Messapi e da lì, percorrendo via dei Lucani, viene canalizzato su scalo San Lorenzo in direzione porta Maggiore. Per raggiungere la zona di via Tiburtina quindi occorre transitare su Scalo San Lorenzo verso largo Settimio Passamonti. Da lì è possibile prendere via degli Ausoni fino all'incrocio con via Tiburtina. Il divieto, causato da "accertamenti tecnici" resta in vigore fino a cessate esigenze.