Medici cubani per aiutare l'Italia nell'emegenza Coronavirus: a Roma il murale che li ringrazia

Sono tornati a casa i medici cubani arrivati in Italia il 22 marzo scorso per aiutare il personale sanitario nella battaglia contro il Coronavirus.

La brigata Henry Reeve, composta da 36 medici, 15 infermieri e un coordinatore logistico, ha dato il proprio supporto in Lombardia, nell'ospedale da campo allestito a Crema.

Coronavirus, medici da Cuba per aiutare l'Italia

Dopo quasi tre mesi in prima linea sul fronte del Covid-19 i sanitari cubani hanno lasciato l'Italia tra la gratitudine e la commozione di una delle province più colpite dall'epidemia. Prima di salire sul volo diretto a L'Avana lo sventolio delle bandiere di Cuba e dell'Italia sulla pista dell'aeroporto.

A loro è andato il ringraziamento della sindaca di Crema, Stefania Bonaldi, e dall'ambasciatore di Cuba in Italia, José Carlos Rodríguez Ruizha. "Con la Protezione Civile li abbiamo salutati e ringraziati ancora e poi accompagnati per un pezzo di strada, fino all'imbocco della T.E.M., da dove hanno proseguito il viaggio verso Malpensa scortati dalla Protezione Civile Regionale - ha scritto Bonaldi su Facebook -. Siamo saliti su entrambi i pullman con una bandiera di Cuba e un'ultima volta, con gli occhi un po' lucidi per la commozione, abbiamo voluto dire loro 'Gracias de todo, Viva Cuba!' e loro, in coro 'Viva Italia'."

"Avete compiuto, con dignità e in modo esemplare con il dovere con che vi siete impegnati - ha detto - con rigore professionale e grande impegno personale, avete fornito più di 5 mila 500 assistenze medica e più di 3 mila 600 assistenze infermieristiche. Tornate a Cuba con il merito di quanto avete fatto e l'ammirazione di tutto il mondo per il lavoro umanitario svolto, con il riconoscimento delle autorità e di tutta la popolazione italiana" -la nota dell'ambasciatore.

San Lorenzo: un murale ringrazia i medici cubani

E a chilometri di distanza anche Roma ha voluto dire grazie alla brigata di medici cubani: alla casa della memoria di San Lorenzo un murale in loro onore. "Grazie Cuba"; "Medicos y no bombas" - i messaggi sui muri della Casa della Memoria.