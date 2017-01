San Lorenzo: il semaforo di viale Pretoriano è rotto da 10 giorni

Il semaforo situato all’incrocio tra piazza Sisto V, via dei Ramni e viale Pretoriano è rotto. Da almeno dieci giorni le automobili restano incolonnate sotto gli archi che fiancheggi la stazione Termini, in attesa di veder scattare l’agognata spia verde. Un’attesa interminabile che sistematicamente viene interrotta solo grazie all’iniziativa dell' impaziente automobilista di turno. A quel punto, normalmente, il traffico riprende a marciare in direzione Castro Pretorio.

IL RISCHIO - Il disagio che il mancato funzionamento dell’impianto semaforico crea, non ha ripercussioni soltanto sulla lunga attesa. La decisione di attraversare l’incrocio, viene infatti intrapresa in maniera estemporanea. E rischiosa. Perché non si tiene conto che invece, in via dei Ramni, ci sono altre automobili che proveniendo da San Lorenzo si spostano tenendo presente i tempi semaforici. In quel caso perfettamente funzionanti.

I CARTELLI - A segnalare il guasto, da mercoledì 4 gennaio, hanno provveduto dei cittadini . Sul palo del semaforo sono infatti stati affissi cartelli dal messaggio inequivocabile. “E’ rotto”. La speranza è che qualcuno intervenga. Nel frattempo, gli automobilisti dovranno attraversare l'incrocio con una certa prudenza.