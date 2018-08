San Lorenzo: processione e festeggiamenti del 10 agosto, le strade chiuse nel quartiere

Un concerto, la processione e poi i fuochi d'artificio. Oggi 10 agosto in occasione dei festeggiamenti che si terranno per la Festività di San Lorenzo, avranno luogo una serie di iniziative che inizieranno dalle 17:30 con l'arrivo della Banda Musicale 'Città di Ciampino' nel piazzale della Basilica.

Alle 18 poi l'esibizione della banda per le via del quartiere e alle 19:30 la solenne celebrazione eucaristica. La sera, dalle 21, la processione con le strade chiuse. Residenti e fedeli, con la Statua del Santo Patrono, cammineranno lungo piazzale del Verano, via dei Marmisti, via dei Reti, via Scalo San Lorenzo, via Ausoni, piazza Sanniti, via dei Volsci, il Mercato, piazza Immacolata, via dei Sabelli, via degli Equi, Largo dei Falisci, via Tiburtina Antica, via di Porta Tiburtina, Piazzale Tiburtina, via Tiburtina e di nuovo fino alla Basilica di San Lorenzo. Finita la processione, alle 23, uno spettacolo pirotecnico che chiuderà i festeggiamenti per San Lorenzo.