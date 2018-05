Villa Blanc, una parte dell'area verde apre al pubblico: lunedì l'inaugurazione

Dopo i lavori di recupero e riqualificazione lunedì 28 maggio alle ore 10 Luiss e II Municipio inaugureranno l’area verde aperta al pubblico all'interno di Villa Blanc. Il parco, con ingresso da piazza Winckelmann, resterà aperto tutti i giorni dall’alba al tramonto. Come comunica il II municipio in una nota stampa, la presidente Francesca Del Bello, i suoi assessori e tutta la maggioranza "attendevamo da troppo tempo questo momento e il raggiungimento di questo obiettivo li rende estremamente orgogliosi".

Per questo "ringraziamo la LUISS per l’impegno nella realizzazione di un progetto di valorizzazione così importante che consentirà ai cittadini, grandi e piccoli, di usufruire di spazi attrezzati nell’affascinante scenario di una splendida villa. Su 1000 metri quadrati i bambini avranno le loro aree giochi, distinte per età, i ragazzi potranno usufruire di un campo polivalente per minibasket e pallavolo e tutti avranno a disposizione attrezzi ginnici, panchine e luci.

L’evento di inaugurazione vedrà la partecipazione della LUISS Guido Carli rappresentata dal Direttore Generale Giovanni Lo Storto, dal Presidente Luigi Abete e dal Vice Presidente Esecutivo Luigi Serra, dalla Presidente del II Municipio Francesca Del Bello e dai ragazzi della scuola Wickelmann.