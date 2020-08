Le bancarelle lasciano via Ravenna: marciapiedi e vetrine "liberate" dal muro dei banchi

Via Ravenna libera dalle bancarelle. I banchi degli ambulanti che per anni hanno affollato i marciapiedi della strada coprendo le vetrine delle attività commerciali e scatenando le ire dei residenti, esasperati da quella disposizione disordinata e caotica, sono state spostate. Non più in via Lancisi insieme ai colleghi un tempo in sosta su viale Regina Elena, proprio davanti al Policlinico Umberto I, ma rimaste sempre nell’orbita di Piazza Bologna.

Delocalizzate le bancarelle di via Ravenna

“Dopo un lungo percorso di confronto con le associazioni di settore, i commercianti e i cittadini, oggi sono state delocalizzate le bancarelle a rotazione di Largo Ravenna. Un risultato importante atteso da anni, con l’obiettivo di salvaguardare il decoro e il lavoro degli operatori ambulanti autorizzati e delle stesse attività commerciali” - ha scritto l’assessore al commercio del Municipio II, Valerio Casini.

Via il suk da sotto le finestre dei residenti

E anche se qualcuno nel quartiere attendeva uno spostamento verso lidi più lontani, parte del quartiere plaude al nuovo volto di via Ravenna: “Bellissimo è irriconoscibile. Ero abituata alle bancarelle ed ora mi sembra un nuovo ambiente” - scrive Giuliana.

“Si è finalmente realizzato quanto chiesto da anni: la cessazione del degrado provocato dall’eccessiva a presenza dei banchi ambulanti su via Ravenna. Sporcizia, rumore dei generatori di corrente e dai dischi ad alto volume, illegalità varie perpetrate con arroganza, impossibilità di transito per bambini in carrozzella, persone con handicap ed anziani spero - il commento di Anna Maria - diventino solo spiacevoli ricordi”.