VIDEO | La stazione Tiburtina senza la tangenziale, il nuovo volto del piazzale

Ecco come si mostra il piazzale della stazione Tiburtina, e le via limitrofe, senza la sopraelevata della tangenziale est, ormai completamente abbattuta. Davvero un colpo per chi non passa in zona da tempo.

In attesa della conclusione dei lavori di restyling del suo piazzale, che ha comunque suscitato il malcontento tra gli abitanti della zona. Ma già così, ha un volto decisamente nuovo.